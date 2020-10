Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a fost confirmata cu coronavirus povestește, in direct in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, cum a așteptat o saptamana un raspuns de la Direcția de Sanatate Publica București, dupa ce a anunțat ca ea, soțul și copilul ei au teste pozitive la COVID-19. Femeia și familia ei sunt in izolare…

- Intr-o postare pe pagina sa de pe o rețea sociala, Dorin Lojigan, primarul din Campia Turzii, județul Cluj, a explicat ca el, soția și fiica lui s-au infectat cu coronavirus, dupa ce un membru al familiei fusese deja despistat pozitiv. ”Urmare a faptului ca un membru al familiei mele a fost confirmat…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- Donald Trump a fost externat dupa doar trei zile de spitalizare, iar la sosirea de la Casa Alba, liderul american și-a scos masca de protecție pentru a fi pozat de jurnaliști. Dupa acest moment Trump a intrat in cladire tot fara masca, deși, oficial, inca este infectat cu Covid-19, relateaza CNN.Mulți…

- Noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, va vorbi, de la ora 13.15, in direct la Adriana Nedelea LA FIX, despre primele decizii pe care le va lua pentru București. Vorbim cu Nicușor Dan despre transportul in comun gratuit pentru elevi, studenți și pensionari, asigurarea caldurii și apei calde la iarna,…

- Adrian Marinescu, medic la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, vorbește in direct in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre ultima informație privind suspiciunea de infectare cu COVID-19 a premierului, dupa ce a intrat in contact cu Silviu Manastire, la o emisiune de la B1 TV. Vorbim cu medicul…

- O romanca care a trecut joi, 11 septembrie, frontiera dintre Bulgaria si Grecia, prin Vama Kulata-Promachonas, sustine ca modul in care se fac recoltarile pentru testul COVID "sfideaza orice practica medicala si consider ca pericliteaza grav sanatatea fiecarui individ aflat acolo." Femeia…

- Victor Ponta a anuntat ca isi continua campania electorala, desi joi a avut contact direct cu o persoana confirmata vineri cu coronavirus. Candidatul Pro Romania la sefia CJ Bacau, medicul Aurelia Taga a fost diagnosticata cu COVID-19, dupa ce una dintre colegele sale a fost si ea diagnosticata. Taga…