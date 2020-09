Stiri pe aceeasi tema

- Diana Stoica (37 ani) este epidemiolog la Spitalul Judetean de Urgenta din Vrancea, iar in timpul ei liber merge din scoala in scoala pentru a le explica dascalilor cum sa previna infectiile cu coronavirus.

- In cursul zilei de vineri, 28 august a.c., in jurul orei 14.30, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța despre producerea unui incendiu la o gospodarie din satul Goleștii de Sus, comuna Cotești. La adresa indicata de apelant au fost mobilizate de urgența patru echipaje de din cadrul Detașamentului…

- Cu ocazia Zilei Medicinei Militare, Direcția medicala a Ministerului Apararii Naționale a oferit Emblema de Onoare a Medicinei Militare ,,in semn de apreciere deosebita pentru inaltul profesionalism demonstrat in indeplinirea atribuțiilor de serviciu și pentru contribuția adusa la dezvoltarea sistemului…

- Fotbalul de Liga a IV-a are un calendar pentru disputarea barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Comitetul de Urgența al FR Fotbal a stabilit ieri, 7 iulie, ca meciurile din minigupele turneelor de baraj vor avea loc in zilele de 1 august, 5 august și 9 august. Campioana Vrancei va juca in minigrupa…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit in aceasta seara la Doaga, in zona blocurilor. Conform unor surse, la fața locului intervine Servicul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Marașesti, cu o autospeciala. Vom reveni cu informații. imagine cu rol de prezentare, sursa: libertatea.ro Articolul…

- 27 misiuni pentru pompierii vranceni in interval 24 de ore In ultimele 24 de ore, respectiv 22.06.2020, ora 08:00 – 23.06.2020 ora 08:00, pompierii militari vranceni au gestionat 27 situații de urgența aparute in zona de competența din care: 18 intervenții pentru gestionarea situațiilor de urgența aparute…

- Primaria Focșani vrea sa acorde facilitați fiscale firmelor din municipiu care au avut de suferit din cauza blocarii activitaților in perioada starii de urgența. Modul care vor fi aplicate aceste scutiri va fi decis in ședința Consiliului Local din aceasta saptamana. Decizia Primariei se bazeaza pe…