- Astazi se implinesc 25 de ani de la moartea prințesei Diana. Inca din weekend, oamenii au inceput sa depuna flori la locul din Paris unde a avut loc accidentul in care și-a pierdut viața.

- Pe 31 august se implinesc 25 de ani de la moartea Prințesei Diana, care și-a pierdut viața dupa ce a suferit rani fatale intr-un accident de mașina la Paris. Accidentul a avut loc cand șoferul Dianei, Henri Paul, a pierdut controlul mașinii și s-a ciocnit cu o coloana in mijlocul tunelului Pont de l’Alma,…

- Activiștii pentru drepturile omului au criticat decizia lui Emmanuel Macron de a-l primi pe Mohammed bin Salman pentru discuții la Paris, in timpul primei vizite a prințului moștenitor saudit in Europa de la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in urma cu aproape patru ani. Joi seara, Macron l-a intampinat…

Ministerul de Externe de la Paris a confirmat marti moartea in Ucraina a unui al doilea luptator francez, al carui deces fusese anuntat luni de postul privat de radio RTL, transmite AFP.

- Tom Turcich, un american din New Jersey, și cainele sau, Savananah, au facut inconjurul lumii pe jos, timp in care au parcurs 48.000 de kilometri, au dormit in cort și au trecut prin 38 de țari. Intreaga lor calatorie pe glob a durat șapte ani, iar cand s-au intors acasa, in luna mai, barbatul spune…

- Europa și intreaga lume asista in aceste zile la acțiunile Rusiei impotriva populației ucrainene. Filmul evenimentelor parca coincide cu alte doua momente dramatice din istoria omenirii. Primul este cel din Al Doilea Razboi Mondial, cand Hitler și-a dorit epurarea unei intregi populații de evrei. Al…

Un francez a fost ucis in lupte in Ucraina, a confirmat vineri Ministerul de Externe de la Paris, in urma unei relatari din mass-media.