- Politistii constanteni au folosit armanentul din dotare pentru a opri o masinaacare nu respectase semnalul oamenilor legii, ei tragand focuri de avertisment, dar si in directia autoturismului. Dupa ce masina a oprit si doua persoane au luat-o la fuga, politistii au gasit pe bancheta din spate un barbat…

- Un barbat aflat intr-un autoturism al carui sofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale unui echipaj de politie a fost impuscat in cap, miercuri dimineata, in apropierea localitatii Corbu, dupa ce politistii au tras focuri de arma in timpul urmaririi respectivei masini, a informat Inspectoratul…

- Un barbat a fost impușcat de poliție in cap, miercuri, la Constanța, dupa ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii, anunța Mediafax.Din primele informații, barbatul nu a vrut sa opreasca mașina la semnalul polițiștilor, in zona localitații Corbu. EXCLUSIV - Motivarea arestarii lui…

- Barbatul de 41 de ani care s-a impuscat in tampla intr-un poligon privat de tragere din municipiul Constanta a murit sambata dimineata la spital, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Conform...

- Barbatul de 41 de ani care s-a impușcat vineri la un poligon de trageri din Constanța a murit sambata dimineața, la spital, transmite Mediafax.Barbatul de 41 de ani a murit sambata dimineața, la spital. Potrivit unor surse, un barbat, ruda cu cel care s-a impușcat, a sunat la 112, anunțand…

- Un barbat a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce ar fi traversat neregulamentar soseaua, la intrare in localitatea Miraslau, judetul Alba, scrie antena3.ro. Potrivit Politiei, un barbat de aproximativ 60 de ani, care ar fi traversat neregulamentar DN1, in Miraslau, a fost…

- Ieri dimineata, in jurul orei 05.30, la iesire din Valu lui Traian, in zona cunoscuta La Popas, a vut loc un teribil accident de circulatie, in urma caruia a murit Ionut Marian Ailincai, in varsta de 26 de ani.Tanarul, angajat al Spitalului Militar din Constanta, din motive necunoscute, a pierdut controlul…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite, dupa ce un barbat care conducea fara permis un autoturism neinmatriculat a parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe camp, accidentul rutier petrecandu-se in noaptea de duminica spre luni, pe DJ 381, in apropiere de Medgidia, conform Agerpres. …