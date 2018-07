Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare thailandeze au început cursurile de înot si scufundari cu cei 13 membri ai unei echipe de fotbal din Thailanda, blocata de mai mult de 11 zile într-o pestera inundata.

- 12 copii și antrenorul acestora, blocați de o saptamana și jumatate intr-un complex de peșteri inundate din nordul Thailandei , saluta și se prezinta intr-o inregistrare video publicata miercuri de autoritați, in timp echipele de intervenție depun in continuare eforturi pentru a-i aduce la suprafața.…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…

- Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, blocati intr-un complex de pesteri inundate, si care prezinta "semne de viata" la noua zile dupa disparitia lor, a anuntat luni guvernatorul provinciei Chiang Rai, scrie

- Doisprezece copii si antrenorul lor de fotbal - captivi de noua zile intr-o grota inundata in Thailanda - au fost gasiti "teferi si nevatamati", a anuntat luni seara guvernatorul provinciei, relateaza AFP. Insa evacuare...

- Salvatorii i-au gasit pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda, insa evacuarea lor nu va fi imediata, a precizat guvernatorul thailandez, care coordoneaza comandamentul de salvare. Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii, cu varste intre 11 și 16 ani, si antrenorul lor…

- Operatiunea de salvare a jucatorilor echipei de fotbal de juniori blocata intr-o pestera din nordul Thailandei a fost momentan intrerupta, din cauza nivelului ridicat al apei din pestera care face imposibila munca scafandrilor, relateaza BBC.

- Militari americani si scafandri britanici s-au alaturat, joi, operatiunilor de cautare a 12 copii si a antrenorului lor de fotbal blocati de cinci zile intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, informeaza AFP. Ploile musonice neintrerupte care afecteaza provincia Chiang Rai au facut ca nivelul…