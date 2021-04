Doi tineri din Turcia au ales sa iși uneasca destinele intr-un zbor cu balonul. Ei au s-au gandit sa se casatoreasca intr-un mod inedit. Cuplul a spus „Da” intr-un zbor cu balonul deasupra provinciei istorice Cappadocia. Cei doi tineri, Ibrahim Korkmaz, in varsta de 23 de ani, și Gulten Kaya, in varsta de 24 de ani, și-au pus verighetele pe deget la 1.000 de metri deasupra pamantului. Ibrahim Korkmaz, un fotograf din provincia central-anatoliana Nevșehir, a cunoscut-o pe Kaya in Germania. La scurt timp, cei doi au decis sa se casatoreasca. Date fiind restricțiile anti-Covid care nu permit evenimentele…