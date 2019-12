„La data de 26 decembrie, politistii Sectiei 1 Iasi au identificat doi tineri de 19 ani, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata. In urma cercetarilor s-a constatat faptul ca in seara de 25 spre 26 decembrie, acestia ar fi patruns intr-un punct de lucru al unei spalatorii auto din municipiul Iasi si ar fi sustras jetoanele disponibile, dar si cinci litri de solutie concentrata, cauzand un prejudiciu de 670 lei. Persoana vatamata (...)