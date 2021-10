Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Chișinau, Steven Fisher, și-a impartașit ingrijorarea cu privire la atacurile publice asupra postului de televiziune, in cadrul unei intrevederi cu reprezentanții TV8.MD, transmite Noi.md cu referire la mesaj.md. In cadrul intrevederii, Steven Fisher a opinat ca atacurile…

- Vanzarile de vehicule electrice ar putea atinge 23% (1,7 milioane unitați) din totalul vanzarilor de mașini noi pana in 2024, pe cele mai importante șase piețe din Europa (Franța, Germania, Italia, Norvegia, Spania și Elveția), evoluție impulsionata de mașinile cu baterii. Segmentul de flota (B2B)…

- In aceasta dimineața, procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu Poliția de Frontiera și Poliția Romana au efectuat 17 percheziții in București și alte 5 județe, printre care și Argeș, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat…

