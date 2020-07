Au sosit „pachetele de la UE” pentru cei mai săraci braşoveni (Social) Conserve de carne, compot, gem dietetic si malai, in „pachetele de la UE” pentru brasovenii defavorizați! 24.503 de pachete cu ajutoare au ajuns la primariile din judetul Brasov. Urmeaza ca beneficiarii sa-și ridice aceste pachete! S-a incheiat distribuirea catre primariile din judet a celor 24.503 pachete cu ajutoare alimentare. Acestea au fost alocate judetului nostru prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) si reprezinta primul dintre cele... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

