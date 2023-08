Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, piața de cafea out of home este o industrie care se ridica la 600 de milioane de euro, o treime din aceasta suma fiind generata in București, acolo unde prețul mediu al unei cafele ajunge la 10.5 lei, arata un studiu Hospitality Culture Institute.Studiul „Consumul de cafea out-of-home…

- Volei Alba Blaj anunta, vineri, revenirea dupa trei ani a uneia dintre cele mai titrate voleibaliste din Romania, Nneka Onyejekwe (1,89 m), , potrivit news.ro.Capitan al echipei in ultimul sezon petrecut la Blaj, centrul Nneka Onyejekwe, care va implini 34 de ani in data de 18 august, revine la echipa…

- Stiinta a bifat prima victorie, 2-0 cu Dinamo, la Bucuresti si pe langa punctele obtinute a dat si trei „lei“ in echipa etapei. Remarcatii LPF-ului au fost Laurentiu Popescu, Alex Mitrita si Eugen Neagoe. Explicatiile se cam stiu, dar merita citite. Iata cum arata echipa ideala a primei etapei: PORTAR:…

- SCMU Craiova a mai mutat o data inaintea startului pregatirilor pentru noul sezon. Cu lotul aproape conturat pentru campionatul ce „bate la ușa“ și cu obiective marețe, clubul din Banie a mai realizat un transfer pe ultima suta de metri. Portarul Darly Zogbi de Paula va juca in tricoul alb-albastru…

- CSM București și Rapid și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor, iar sorții au fost diferiți. CSM se va bate cu Gyor, Odense și Brest pentru calificarea direct in ”sferturi”, in timp ce Rapid trebuie sa treaca de cel puțin o echipa mai bine cotata pentru a se califica intre primele șase…

- Capitanul CSM Bucuresti si al nationalei, Cristina Neagu, a avut declaratii dure la adresa arbitrajului, dupa ratarea calificarii la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, in urma infrangerii, pe teren propriu, cu danezele de la Team Esbjerg. CSM Bucuresti a pierdut, duminica, pe teren propriu, returul…

- Capitanul CSM Bucuresti si al nationalei, Cristina Neagu, a avut declaratii dure la adresa arbitrajului, dupa ratarea calificarii la Turneul Final Four al Ligii Campionilor, in urma infrangerii, pe teren propriu, cu danezele de la Team Esbjerg. CSM Bucuresti a pierdut, duminica, pe teren propriu,…

- Dupa ce a pierdut in meciul tur cu scorul de 28-32, CSM București avea nevoie de o victorie astazi, in meciul retur al sferturilor Ligii Campionilor, jucat la Sala Polivalenta, impotriva echipei daneze Ebjerg.Romancele nu au reușit minune in sferturile Ligii Campionilor și au pierdut și a 2-a partida…