- Uriașele cargouri care transporta containere de marimea unui camion, cum este Ever Given, care a blocat Canalul Suez timp de aproape o saptamana, polueaza feroce aerul, marile și aduc grave prejudicii faunei și florei marine. Evergreen este compania taiwaneza care exploateaza monstrul de 400 de metri…

- Presedintele Autoritatii Canalului Suez, Osama Rabie, a apreciat ca pierderile si pagubele provocate de blocarea navei Ever Given ar putea ajunge la un miliard de dolari. Nava va ramane in zona Marilor Lacuri pana cand se va finaliza investigatia și se va stabili care au fost cauzele care au dus la…

- Criza din Canalul Suez a fost rezolvata: dupa aproape o saptamana, cargoul care a blocat complet calea maritima a fost eliberat din capcana de nisip, in uralele oamenilor care au participat la operațiune.

- Compania nucleara rusa Rosatom, inființata prin decret de Vladimir Putin, a ironizat problemele cu care se confrunta navigația mondiala din cauza blocarii Canalului Suez și a profitat de ocazie pentru a pomova avantajele navigarii pe ruta maritima a Nordului, intre Asia și Europa. Blocarea unei rute…

- Blocata de cinci zile in Canalul Suez, nava cargo Ever Given aduce comertului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe ora. Peste 200 de nave sunt blocate la cele doua capete ale Canalului Suez, cea mai importanta cale maritima de acest fel din lume. In jur de 12% din comertul mondial se desfasoara...…

- Nava cargo Ever Given care e blocata deja de cinci zile in Canalul Suez produce comertului mondial pagube de 400 de milioane de dolari pe ora si ar putea provoca o criza a cafelei dar si a hartiei igienice, pe langa alte produse de baza, informeaza Business Insider. „Va afecta, practic, tot ce vedeti…

- La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a fost constituita o celula de criza pentru a gestiona, conform atributiilor, situatia generata de blocarea temporara Canalului Suez si a circulatiei navelor de transport pentru animale, informeaza ANSVSA printr-un…

- Operatiuni in vederea deblocarii unui portcontainer care a esuat in Canalul Suez erau in curs miercuri, pe aceasta ruta comerciala, una dintre cele mai frecventate in lume, pe care asteptau zeci de nave, potrivit autoritatilor, relateaza AFP, potrivit news.ro. Presedintele Autoritatii egiptene…