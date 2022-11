Stiri pe aceeasi tema

- Cazul bebelușului mort dupa botez la Suceava a ajuns la medicii legiști din Capitala. INML reface expertiza privind cauza decesului, dupa ce autoritațile locale au stabilit ca micuțul a murit de pneumonie, iar parinții au contestat raportul.

- Naționala de rugby a Romaniei va lucra din aceasta toamna și cu un antrenor de aparare, care va ajuta echipa in pregatirea pentru Cupa Mondiala din Franța din 2023. Unul dintre cei mai apreciați antrenori de aparare din lume, britanicul David Ellis (65 ani) se alatura staff-ului „stejarilor”, informeaza…

- La Botoșani, s-a desfașurat etapa finala a Campionatului Național de cros (seniori, U23, U20), care a presupus urmatoarele probe: masculin U20 - 6 km; U23 - 8 km; seniori - 10 km; feminin U20 - 4 km; U23 - 6 km; seniori - 8 km; seniori stafeta mixta 4x1,5 km. Competiția a fost criteriu de calificare…

- Federația Romana de Fotbal l-a reconfirmat azi pe Edi Iordanescu (44 de ani) in funcția de selecționer, pentru preliminariile EURO 2024. Deși a retrogradat naționala Romaniei in Liga C din Nations League, Razvan Burleanu și Mihai Stoichița l-au sprijinit in continuare pe Edi Iordanescu. ...

- Saptamana trecuta, Sala Transilvania din Sibiu a gazduit finala Campionatului Național de Judo, Ne Waza, pentru copii, grupele Under 14 și Under 16. La eveniment au participat tineri judoka de la cluburile din toata țara, inclusiv de la CS Mioveni. Inițial, finala Campionatului Național trebuia sa aiba…

- Sportivii vor beneficia de majorarea premiilor pentru performanțe deosebite David Popovici. Foto: Arhiva. Sportivii români și colectivele tehnice vor beneficia de majorarea cu 50% a premiilor acordate pentru performanțe deosebite. Astfel, obținerea unei medalii…

David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima, stabilind un nou record al competitiei.