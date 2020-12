AU SEMNAT! Coaliția de guvernare s-a creat oficial Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar de stat. Documentul consemneaza ca partidele semnatare inteleg ca prezenta scazuta la vot este un semnal de alarma pentru democratia noastra si se angajeaza sa respecte vointa cetatenilor exprimata in 6 decembrie si sa nu schimbe, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetateni si majoritatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de guvernare 2020 - 2024, semnat luni de liderii PNL, USR PLUS si UDMR, prevede ca propunerea pentru functia de prim-ministru este Florin Citu, pentru presedinte al Senatului - Anca Dragu, iar pentru presedinte al Camerei Deputatilor - Ludovic Orban. "Romania trece, impreuna cu…

- PNL, USRPLUS și UDMR au semnat, luni seara, acordul de guvernare pentru viitorul Executiv. Dacian Cioloș, liderul PLUS, a transmis ca este ”un moment de cotitura” atat pentru USRPLUS, cat și pentru Romania, informeaza g4media . Dan Barna, liderul USR, a declarat ca acordul de guvernare este un document…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat, in aceasta seara, Acordul de Guvernare pentru perioada 2020-2024. Acordul prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cițu premier, a lui Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților, iar Anca Dragu – președintele Senatului. La ceremonia semnarii acordului…

- ​​Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor au semnat luni seara acordul coaliție de guvernare PNL, USR-PLUS și UDMR care îl va propune oficial pe Florin Cîțu premier. Acordul prevede susținerea lui Florin Cîțu premier, a lui Ludovic Orban, președinte al Camerei…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor – au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 – 2024. ”Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre”, garanteaza cele trei formatiuni, in…

- Dupa ce s-au ințeles in privința variantei de premier și a imparțirii ministerelor in viitorul guvern, cele trei partide au batut palma pentru un acord de guvernare pentru urmatorii patru ani. Documentul menționeaza clar ințelegerea pe funcții: Florin Cițu - premier, Anca Dragu - șefa Senatului, Ludovic…

- Social-democrații ar putea boicota prima ședința a Legislativului. Asta, in cazul in care nu vor primi funcțiile pe care le doresc, potrivit Realitatea Plus. AUR a condus prima ședința in Parlament IGNORAND toate regulile de protecție Și parlamentarii minoritaților naționale pun condiții in prima…

- Dacian Cioloș. co-președintele USR PLUS, a declarat la Digi 24 ca liderii PNL, USR PLUS și UDMR mai au de rezolvat doar „detalii la nivel politic” legate de programul de guvernare, iar protocolul de coaliție „e deja finalizat”. Scandal in Primaria Capitalei. Nicușor Dan și consilerii PSD s-au certat…