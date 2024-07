Au secat fântânile în 239 de localități din România! Care sunt cele mai afectate judeţe Oamenii din aproape 300 de localitați primesc apa cu porția și sunt peste 200 de zone unde au secat fantanile. Autoritațile fac apel la populație sa nu mai ude gradinile și sa nu iși umple piscinele cu apa de la rețea. Jiul este amenințat și el cu dispariția. Raul și-a restrans albia cu cațiva metri […] The post Au secat fantanile in 239 de localitați din Romania! Care sunt cele mai afectate judete first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Pana la sfarșitul lunii iulie, nivelul de umplere al apelor din Romania pentru populație, industrie și rețeaua electrica va fi de doar 77%, anunța Administrația Naționala Apele Romane. In acest moment, 291 de localitați din sistemul centralizat primesc apa cu program. In prezent, coeficientul de umplere…

- Caldura extrema a facut ca unele rauri sa se „evapore” ori sa-și micșoreze debitul. In plin Cod roșu de canicula, sunt sunt peste 200 de zone din țara in care au secat fantanile, potrivit Știrilor ProTV.

- Pompierii transporta apa in localitațile Viforata și Baceni, folosind o cisterna de 8.000 de litri. De asemenea, autoritațile locale planifica distribuirea apei potabile in scurt timp.„In ultimele zile, ISU Buzau a efectuat trei transporturi de apa: unul in localitatea Dobrilești, comuna Merei, pe 1…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau efectueaza un transport de apa menajera in doua localitati din comuna Berca, dupa ce fantanile au secat, autoritatile locale urmand sa distribuie in curand si apa potabila.

