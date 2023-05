Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi Ialomita au efectuat doua perchezitii domiciliare in comuna Facaieni, ocazie cu care au confiscat barci pescaresti, motoare de ambarcatiune, dispozitive electrice artizanale, mii de metri de plasa si zeci de kilograme de peste, informeaza…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost dus in instanta, in Manhattan, New York, pentru a i se prezenta oficial acuzatiile. Sedinta este coordonata de judecatorul Juan Merchan. Dupa ce a fost identificat formal la sediul Parchetului din Manhattan, Trump a ajuns in sala instantei judiciare, in…

- Trei sibieni au fost reținuți pe polițiști și sunt cercetați penal pentru delapidare și complicitate la delapidare, dupa ce, timp de 6 luni, au furat incalțaminte din doua magazine din Promenada Mall, unde erau angajați. „Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- Judecatoria Constanta s a pronuntat intr un dosar penal mai putin obisnuit Inculpatul un recidivist a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de introducere in mod ilicit de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distanta, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet,…

- Nr. 150 din 16 februarie 2023 COOPERARE ROMANO GERMANA, INTR UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALA SI DELAPIDARE La data de 14 februarie 2023, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat 2 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au desfașurat doua perchezitii domiciliare, la imobilele unor persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism. Trei barbați au fost…

- Joi, 9 februarie a.c., polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurala Zalau au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in jurul orei 12.20, un barbat de 43 de ani, din localitatea salajeana Dioșod, fața de care fusese emis un ordin de protecție de catre instanța de judecata, ar fi patruns in curtea…

- Polițiștii din Argeș au deschis un dosar penal dupa ce aproximativ 60 de persoane au ramas blocate in weekend la Cabana Capra de pe Transfagarasan, in urma unei avalanse, a transmis IPJ Argeș. Turistii au ajuns acolo pe un sector de drum inchis circulatiei inca din octombrie 2022.„In continuarea verificarilor…