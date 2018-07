Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, vineri, ca persoanele care arunca deseuri in zonele turistice trebuie sa primeasca amenzi foarte mari, iar legislatia in acest sens trebuie inasprita.Intrebata, vineri, cum s-a ajuns la situația in care foarte multe deșeuri au fost gasite in ...

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca, informeaza news.ro. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect.„Acum o saptamana a avut loc…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat la Ploiesti ca nu va mai prezenta niciun fel de formula despre taxa auto pana nu va avea studii exacte legate de nivelul de emisii.Intrebata luni la Ploiesti despre proiectul taxei auto, Grațiela Gavrilescu a raspuns ca nu mai prezinta "niciun…

- Asa-zisa "garantie" pentru ambalaje reciclabile, cum ar fi sticlele sau borcanele, o obisnuinta inainte de Revolutie, va reveni in Romania. Autoritatile centrale lucreaza la un proiect legislativ prin care doresc sa introduca din nou aceasta taxa. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a explicat…