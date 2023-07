Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele patru luni din 2023, cu 4,6%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 2.286 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele 2.286 de societati…

- Rata creditelor neperformante era, la finele lunii martie 2023, de 2,73%, fata de 2,65% la finele anului trecut si 3,31% in martie 2022, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).In martie 2023, in Romania erau 32 de instituții de credit, din care opt sucursale ale unor…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- Euro a atins miercuri, 17 mai 2023, cea mai mare valoare din istorie in fata leului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,9610 lei/euro, 4,5816 lei/dolar, 5,6971 lei/lira sterlina, 5,0942 lei/franc elvetian si 292,4094 lei pentru un gram de aur.Este cea mai mare valoare…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut la 2,587 miliarde de euro in primele trei luni din acest an, comparativ cu 2,887 miliarde de euro in perioada ianuarie – martie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate luni, informeaza AGERPRES . Participatiile la capital…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele trei luni din 2023, cu 10,3%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 1.809 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) și preluate de Agerpres. Cele 1.809 de societati…

- In primele trei luni ale anului 2023, in Romania au fost inființate un numar de 1.809 de firme cu capital strain, cu 10,3% mai multe decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 1.809 de societati noi aveau un capital…

- Faina din greieri este in continuare in mijlocul unei controverse, insa se pare ca lucrurile pot merge și mai departe de atat, mai exact pizza cu topping de insecte.Un proiect de lege din Romania prevede interzicerea folosirii fainii de greieri in produsele tradiționale precum cozonacii, iar…