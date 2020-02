Au sârbii PROBLEME cu limba română? Scrisoarea Academiei Române Sintagma “limba vlaha”, folosita pana in secolul al XIX-lea in unele medii exterioare Romaniei si poporului roman, a fost inlocuita, in mod oficial, cu sintagma “limba romana”, aplicata tuturor dialectelor si graiurilor acestei limbi, se precizeaza intr-o scrisoare a Academiei Romane adresata Academiei Sarbe de Stiinte si Arte. Potrivit documentului, postat luni pe site-ul Academiei Romane, scrisoarea vine in urma primirii din partea comunitatii romanesti din Serbia a unui “memoriu referitor la dificultatile intampinate de cetatenii sarbi,... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

