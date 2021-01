Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Stelian ȚURLEA S-a spus despre aceasta carte ca ar schimba destine. Oricum despre destine vorbește. Robin Norwood, autoarea bestsellerului internațional Femei care iubesc prea mult, raspunde la cateva dintre cele mai dificile intrebari ale vieții. De ce eu, de ce așa, de ce acum? Cine nu și-a…

- In prag de sarbatori, Oana Roman a simțit nevoia de o schimbare de look. Dupa ce a slabit 20 de kilograme, vedeta și-a tuns parul și le-a aratat fanilor cum arata acum. Incantata de rezultat, soția lui Marius Elisei a recunoscut ca nu a mai avut parul atat de scurt, din facultate. „Wow! Am primit zeci…

- Se numara printre cele mai indragite concurente de la ”Chefi la cuțite”, insa, v-ați intrebat vreo secunda cum arata Roxana Blenche in urma cu trei ani? Ei bine, va spunem noi: blonda și cu parul scurt! Imagini de colecție cu frumoasa concurenta!

- Ralph Macchio, baiatul care facea furori in anii '90 cu rolul sau din Karate Kid, s-a transformat s-a transformat intr-un barbat adevarat! Actorul nu mai seamana cu cel pe care toți il știau, odata! Iata cum arata acum Ralph Macchio și ce spune despre rolul care i-a schimbat viața

- Cand Antena lua naștere in anul 1993, Alessandra Stoicescu, prezentatoare Observator, era o tanara domnișoara de liceu. Deși iși dorea mult, nici nu banuia ca la scurt timp urma sa devina una dintre cele mai indragite figuri ale postului Antena 1. Insa viitorul i-a pregatit o cariera fulminanta, iar…

- Andreea Marin a povestit in emisiunea ”Prețuiește viața”, ca totul a luat o noua turnura pentru ea, dupa ce avea sa-l intalneasca pe Kutay Toga, cel care a reușit sa ii calauzeasca pașii spre cunoașterea de sine. Andreea Marin și-a schimbat total viața Prezentatoarea de televiziune a spus ca eperiența…

- Situația financiara de la Dinamo este alarmanta. Fondul de investiții reprezentat de Pablo Cortacero intarzie sa aduca banii promiși, iar datoriile se aduna. In acest context, Marcel Pușcaș și Anamaria Prodan au pus la indoiala intențiile șefilor de la Dinamo, despre care spun ca nu au fost verificați…

- Karmen a avut o apariție de-a dreptul surprinzatoare pe rețelele de socializare. Fiica lui Adrian Minune și-a lasat fanii masca dupa ce frumoasa cantareața s-a afișat cu parul scurt, trecand printr-o transformare radicala de look!