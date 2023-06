Noul guvern și-a propus ca obiectiv informarea și conștientizarea fermierilor cu privire la necesitatea asigurarii culturilor agricole, anunțand și suportarea unei parți din prima de asigurare. Problema este ca firmele de asigurari nici nu vor sa auda de asigurarea pentru seceta, așa ca incercarea statului de a scapa de veșnicul scandal al despagubirilor nu va […] The post Au rezolvat și agricultura. Fermierii, obligați sa se asigure pentru seceta first appeared on Ziarul National .