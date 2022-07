AU RETROGRADAT, DAR CONTINUĂ ÎN LIGA A III A Echipele care vor completa locurile ramase vacante in noul sezon de Liga 3, ediția 2022-2023, au fost anunțate marți seara, 19 iulie, in mod public de catre Federația Romana de Fotbal dupa ce aceastea au fost aprobate intr-o ședința de Comitet de urgența. Sunt comunicate și echipele care aveau dreptul […] Articolul AU RETROGRADAT, DAR CONTINUA IN LIGA A III A apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au anunțat echipele care continua in Liga 3 chiar daca retrogradasera. FRF a facut anunțul pentru sezonul 2022-2023. Echipele care vor completa locurile ramase libere in noul sezon de Liga 3, ediția 2022-2023, au fost anunțate marți, 19 iulie, de catre Federația Romana de Fotbal dupa ce acestea au…

- Iuliana Demetrescu și Petruța Iugulescu au arbitrat primul lor meci de la aceasta ediție a Campionatului European, partida dintre Danemarca și Finalnda, care s-a jucat marți, 12 iulie, de la ora 19:00.Dupa ce a fost arbitru de rezerva in prima etapa din faza grupelor, la meciul caștigat de Germania…

- Competiția va fi incepand din ediția 2022-2023 precum un campionat, cu grupe, trei tururi, play-off, inca o faza cu grupe și mai apoi doua runde direct eliminatorii inainte de marea finala. Cupa iși va pierde titulatura neoficiala de competiție KO, fiindca echipele mici sau cele din ligile inferioare…

- Federația Romana de Fotbal a decis cele doua perioade de transfer pentru sezonul 2023-2024, adica nu pentru cel care va incepe acum, ci urmatorul. In urma ședinței Comitetului Executiv al FRF din 29 iunie 2022, s-au aprobat perioadele de transfer pentru vara și iarna aferent sezonului 2023-2024 dupa…

- Federația Romana de Fotbal a facut public noul format al competiției Cupa Romaniei, care va fi aplicat incepand cu noul sezon, ediția 2022-2023, stabilit sa inceapa la data de 6 iulie 2022, cu Faza regionala. ”Competiția va avea o noua forma, mai atractiva, cu mai multe dueluri tari, pe modelul […]…

- Federația Romana de Fotbal, prin Administrația de Licențiere, anunța finalul procesului de acordare a licenței pentru Liga 1.Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotararile in data de 20 mai 2022. Niciun Club nu a facut apel (termenul pentru depunerea acestuia a fost 24 mai 2022,…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți efectuata la Casa Fotbalului, programul meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Din Liga 2 joaca baraj de promovare Universitatea Cluj și Concordia Chiajna, clasatele pe locurile 3, respectiv 5 in play-off, in timp ce din…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata „Echipa etapei” a 6-a din play-off si play-out: PORTARHorațiu Moldovan (Rapid / 24 de ani) – A avut 4 suturi respinse, dintre care doua „supersave-uri”. Da siguranta echipei, iar rezultatele muncii…