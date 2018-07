Stiri pe aceeasi tema

Un barbat care decedase a fost condamnat sa presteze munca in folosul comunitații. Judecatoria Slobozia a deschis process pe numele barbatului, iar acesta a fost apoi pedepsit. Procesul a fost deschis de Primaria Slobozia, intrucat acesta avea de platit amenzi de 4.000…

Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.510 locuri de munca, in data de 16 iulie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

De cele mai multe ori, poveștile de succes ale oamenilor mari au legatura cu primii lor ani de viața. Dar nu e și cazul lui Barnabas Szucs, care acum este un dresor recunoscut in Satu Mare și pe care dragostea pentru cai l-a purtat pe platourile de filmare ale unor […] The…

Emeric Kolbaszer a ajuns sa dețina cea mare cultura de goji din Romania, o plantatie de patru hectare. Totul a inceput-o in urma cu aproape 10 ani, intr-un moment in care tot ceea ce facuse inainte s-a naruit din cauza crizei economice. Așa a trecut de la construcții la…

Deputatii au adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca oferit. Decizia a fost luata cu 274 de voturi "pentru", 4 "impotriva" si 2 abtineri. „Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa…

- Tragedie fara margini! Vulcanul Fuego din Guatemala și-a incheiat, dupa 16 ore, activitatea și cea mai violenta erupție, care s-a soldat cu 25 de morți și 1,7 milioane de persoane afectate. Institutul Național de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie și Hidrologie (Insivumeh) a informat ca vulcanul…