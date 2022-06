Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna care s-a abatut marți seara, 14 iunie, asupra Capitalei a lasat prapad in urma, in mai multe zone ale orașului. Au fost emise avertizari nowcasting COD PORTOCALIU și ROȘU in București, fiind transmise și mesaje prin sistemul RO-ALERT. In unele cazuri, strazile s-au umplut de apa, transformandu-se…

- DIICOT a anuntat joi ca a inregistrat 74 de dosare penale in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri si detinerea de droguri pentru consum propriu, fapte retinute in sarcina unor persoane care au participat la festivalul Saga din Capitala. „Urmare a interesului…

- Apar informații de ultima ora cu privire la un fenomen extrem de periculos care s-a petrecut intr-un parc din sectorul 6 al Capitalei, acolo unde locuitorii au trait momente de groaza. Astfel, oamenii veniți cu animale, copii sau pur si simplu pentru a se plimba, au fost martorii unor imagini desprinse…

- Fiecare roman a vazut-o cel puțin o data pe micile ecrane, insa noi avem imagini pe care nimeni nu le-a mai vazut pana acum, cu Olimpia Melinte. Celebra actrița a atras toate privirile pe strazile din Capitala, cu o ținuta superba și cu un zambet de milioane. Iata ce imagini au surprins paparazzii de…

- O tragedie a avut loc la inceputul lunii aprilie in Capitala, acolo unde o tanara a fost ucisa in urma unui accident rutier produs de un preot. Aceasta a decedat la spital chiar in noaptea de Inviere. Familia nu poate trece peste marea pierdere.

- Incidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de 8 aprilie, in jurul orei 18.30, dupa cum sustine sateanul din Finis care l-a surprins in flagrant delict pe edilul comunei in timp ce incarca lemnele abia taiate de muncitori in duba sa, urmarindu-l si filmandu-l inclusiv in timp ce pleca de la locul faptei.Barbatul…

- Credincioșii catolici sarbatoresc in aceasta duminica Paștele. Slujba Invierii Domnului s-a desfașurat fara restricții, dupa ce in precedenții doi ani, ceremoniile religioase au fost restranse, din cauza pandemiei. Sute de oameni s-au adunat la Catedrala Sf. Iosif din Capitala pentru a participa la…

- Ultrașii celor de la Petrolul Ploiești au luat cu asalt Capitala, urmand sa fie prezenți in numar mare la duelul cu CSA Steaua din Ghencea. CSA Steaua - Petrolul Ploiești se joaca astazi, de la ora 14:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Look Sport. Se anunța atmosfera…