Au răsuflat UȘURAȚI DEGEABA: numărul deceselor la pacienți cu coronavirus din Spania crește iar Credeau ca au scapat in sfarșit de teoroarea coronavirusului, insa nici pomeneala. Numarul deceselor cauzate de coronavirus in Spania in ultimele 24 de ore este 619, inregistrandu-se astfel din nou o crestere dupa ce in precedentele trei zile a fost in scadere (joi – 683, vineri – 605, sambata – 510), conform News.ro. Citește și: Soluția INGENIOASA gasita de rudele unui varstnic pentru a-l vizita fara sa ii puna in pericol sanatatea in plina pandemie In total, pana in prezent au murit in Spania din cauza Covid-19 16.972 de persoane. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

