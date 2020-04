Au rămas fără permis 11 șoferi. Tăieri ilegale de arbori depistate în zona Oaș Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat in perioada 10 – 12 aprilie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 140 de sancțiuni contravenționale. Astfel, in perioada 10 – 12 aprilie a.c., pe langa activitațile de control desfașurate in contextul starii de urgența, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au efectuat activitați de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier pe raza județului,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12.04.2020, in jurul orei 23.30, polițiștii de ordine publica negreșteni au identificat un autoturism care se deplasa pe stada Victoriei din Negrești-Oaș cu viteza marita, fapt pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia pana in fața unui imobil de pe raza localitații. Verificarile efectuate…

- In data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 21.00, cu ocaziaactivitatilor de supraveghere si control a traficului rutier, politistii Secției de Poliție Rurala Gherța Mica au opritun autoturism care se deplasa pe raza localitații Batarci. La volanul masinii a fost identificat un tanar de 27 de ani, din localitate.…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 16 martie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale.…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 11 martie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 90 de sancțiuni contravenționale.…

- Ieri, 19 februarie 2020, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața un tanar de 20 de ani, din Blaj, dupa ce l-au depistat in timp ce conducea un autoturism, fara permis de conducere. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Rurala Coteana au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 34 de ani din comuna Valcele, județul Olt, banuit de savarșirea de infracțiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice. La data de 27 octombrie 2019 acesta a fost depistat de polițiști in timp ce…

- Joi, 23 ianuarie 2020, in jurul orei 21.30 politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce acționau pe raza localitații Lopadea Noua, l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din județul Arad, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- La data de 20 ianuarie a.c., ora 10.00, politistii din cadrul Postului de Politie Lozna au oprit pentru control, pe Drumul Judetean 109 E, in localitatea Cormenis, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Lozna. Verificarile efectuate de politisti au stabilit ca tanarul nu poseda permis…