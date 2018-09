Stiri pe aceeasi tema

- Doi români au ramas fara mașina BMW în Bulgaria, dupa ce a fost furata chiar din fața hotelului unde erau cazați. Ioana povestește ca autoturismul a disparut peste noapte. Când au mers sa se uite pe camere, una nu mergea, iar cealalta nu surprindea BMW-ul în cadru.…

- Cabral este extrem de dezamagit de incidentele care au avut loc in ultimele zile, in Piața Victoriei. Prezentatorul TV crede, cu tarie, ca romanii s-au pierdut. (Promotiile zilei la monitoare) Incidentele de la mitingul diasporei, din ultimele zile, au starnit dezamagirea lui Cabral. Prezentatorul TV…

- O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentata, joi, de o mașina de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase in funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Circulația tramvaielor catre Piața Sudului e blocata. Șoferul…

- Membrii ai grupului Pussy Riot au intrat pe teren la finala CM 2018, iar oamenii de ordine au intervenit in forta. Acestia au fost imediat judecati si au primit cate 15 zile de inchisoare, iar acum, la scurt timp dupa eliberare, au ajuns iar in arest.

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs astazi, 25 iulie 2018, in Alba Iulia, pe Calea Moților. Este vorba despre o tamponare intre o autospeciala a poliției și un alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, autospeciala era condusa de o tanara polițista care nu a acordat prioritate la ieșirea…

- Politist din Dolj, lovit de o masina in timp ce se pregatea sa ceara actele unui sofer oprit in afara drumului. Omul legii a fost ranit ușor. In acest caz a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, duminica seara, un echipaj…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, care a plasat un dispozitiv exploziv artizanal sub o mașina și l-a ranit pe proprietarul ei, un subofițer ISU Cluj, s-a predat! (Console si accesorii gaming) ”Un barbat, in varsta de 31 de ani, din Cluj-Napoca, s-a prezentat, luni, la sediul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Un roman a accelarat și a incercat sa intre cu mașina in 200 de romani, intr-un parc din Milano. In Volvo se aflau alți doi conaționali. Șoferul autoturismului inmatriculat in Bulgaria a fost arestat, iar ceilalți doi barbați au reușit sa fuga și sunt in prezent cautați de Poliție. Incidentula avut…