- Biroul Permanent al Senatului a sancționat-o pe Diana Șoșoaca cu avertisment scris in urma raportului depus de Comisia Juridica privind „abaterile de la deontologia parlamentara”. Raportul a fost facut in urma sesizarii grupului PNL.

- Comisia Juridica a depus la Biroul Permanent al Senatului raportul privind „abaterile de la deontologia parlamentara” a senatoarei Diana Șoșoaca. Documentul a fost facut in urma sesizarii grupului PNL și propune sancționarea acesteia. Oficialul susține ca este discriminat pe criterii de religie și etnie…

- Comisia juridica a depus la Biroul Permanent al Senatului raportul privind „abaterile de la deontologia parlamentara” a senatoarei Diana Sosoaca, in urma sesizarii grupului PNL si propune sanctiuni pentru aceasta. Senatoarea independenta sustine ca este hartuita si supusa discriminarii „pe criterii…

- Comisia juridica a Senatului a constatat abateri de la deontologia parlamentara in cazul Dianei Sosoaca, asa cum sunt reclamate in sesizarea grupului PNL. Biroul Permanent urmeaza sa decida cum va fi sanctionata senatoarea.

- Membrii Comisiei Juridice a Senatului s-au incuiat cu cheia in sala de ședințe, miercuri, de teama sa nu intre din nou peste ei senatoarea Diana Șoșoaca. Comisia Juridica a Senatului s-a reunit, miercuri, pentru o dezbatere pe tema desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție,…

- Intrebata de mesajul pe care i l-ar transmite senatoarei Diana Șoșoaca daca ar veni la Ministerul Sanatații fara masca, medicul epidemiolog Andreea Moldovan spune ca regulile ar trebui respectate de toata lumea, intr-un interviu acordat miercuri dimineața la DigiFM .Deși a afirmat ca „personal refuz…

- Diana Șoșoaca a primit trei amenzi, in valoare de 4.500 de lei, pentru refuzul de a purta masca de protecție la protestele de sambata seara. Senatoarea a primit trei sancțiuni similare in fiecare dintre cele trei locuri in care au avut loc manifestațiile anti-masca: Piața Victoriei, Piața Leu și Parcul…

- Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca a vrut sa intre în spitalul „Matei Balș” din Capitala, pentru ca voia sa afle niște informații în plus. Avocata a chemat toți parlamentarii la spitalul din Capitala, unde a izbucnit incendiul. …