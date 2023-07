Stiri pe aceeasi tema

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu alcoolemie și cu permisul suspendat, prinși la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu alcoolemie și cu permisul suspendat, prinși la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba La…

- Inconștiența la volan pe drumurile din Alba. Doi șoferi prinși bauți la volan de polițiștii rutieri. Ce alcoolemie aveau Doi șoferi au fost prinși in trafic de polițiștii din Alba, dupa ce s-au urcat beți la volan. La data de 18 iunie 2023, in jurul orei 05,40, polițiștii rutieri din Blaj au depistat…

- SANCȚIUNI DURE… Doi barbați, unul din municipiul Vaslui, celalalt din comuna Valeni, s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauți. Pe langa amenda și suspendarea dreptului de a mai conduce, cei doi fost reținuți pentru 24 de ore de catre oamenii legii, ulterior fiind plasați sub control judiciar…

- Au pus in pericol circulația rutiera: Șoferi beți sau cu permisul de conducere suspendat, prinși de polițiștii din județul ALBA Au pus in pericol circulația rutiera: Șoferi beți sau cu permisul de conducere suspendat, prinși de polițiștii din județul ALBA Mai mulți șoferi din județul Alba au fost depistați…

- Pericol in trafic: șoferi din Alba, prinși bauți la volan. Unde au fost opriți de Poliție și ce alcoolemie aveau Doi barbați din Alba s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus bauți. Unul a fost oprit la Alba Iulia, iar celalalt de catre polițiștii din Blaj. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 mai, in jurul…

- A pus in pericol siguranța in trafic: Șofer beat, prins la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Sebeș. Ce alcoolemie avea A pus in pericol siguranța in trafic: Șofer beat, prins la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Sebeș. Ce alcoolemie avea La data de 01 mai 2023, in jurul orei…

- Varstnic din Cugir, MORT DE BEAT la volan, oprit in trafic de alți șoferi dupa o cursa haotica: A fost REȚINUT de polițiști Un varstnic din Cugir, MORT DE BEAT la volan, a fost oprit in trafic de alți șoferi dupa o cursa haotica. Barbatul a fost REȚINUT de polițiști. Potrivit IPJ Alba, la data de 19…

- Doi șoferi beți, prinși la volanul autoturismelor, de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 1.24 mg/l alcool pur in aerul expirat Doi șoferi beți, prinși la volanul autoturismelor, de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 1.24 mg/l alcool pur in aerul expirat La data de 9…