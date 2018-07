Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au organizat, in perioada 7 – 9 iulie, acțiuni destinate creșterii gradului de siguranța in trafic pe drumurile publice și depistarea celor care conduc autovehicule sub influența bauturilor alcoolice sau a altor ...

- • Polițiștii rutieri au intocmit din nou dosare penale, in urma constatarilor din trafic. In noaptea de 5 iulie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Brezoi au depistat in trafic, in Brezoi, un șofer de 58 de ani, sub influența alcoolului. In urma testarii, a rezultat o alcoolemie de 0,51 mg/l…

- Mai multi barbati care au condus sub influenta alcoolului sau fara permis, pe drumuri din Alba, s-au ales cu dosare penale, la sfarsitul saptamanii trecute. In 8 iunie, in jurul orei 3.45, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce efectuau serviciul de patrulare intercomunala pe raza…

- Mai multi soferi au fost prinsi in trafic, in judetul Alba, joi si vineri noaptea, conducand sub influenta alcoolului. Politistii le-au intocmit dosare penale. Potrivit IPJ Alba, in 7 iunie, in jurul orei 20.50, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din Deva, in timp ce…

- Mai multe infractiuni la regimul rutier au fost inregistrate pe raza judetului Constanta, de catre politistii locali, cele mai multe fiind reprezentate de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice.Astfel, la data de 30 mai a.c., un tanar de 28 de ani, din localitatea Nicolae Balcescu, a condus un…

- Politistii din Alba monitorizeaza in continuare traficul rutier pentru prevenirea accidentelor. Joi, patru barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus autovehicule fara permis sau sub influenta alcoolului. La Alba Iulia, un barbat avea 0,81 alcoolemie, la volan. Potrivit IPJ Alba, in 24 mai,…

- In ultimele 24 de ore, trei barbati s-au ales cu dosare penale in Alba, dupa ce au fost depistati in trafic, conducand fara permis. Politistii i-au oprit pentru control la Alba Iulia, Sibot, respectiv pe DJ 107 – Blaj. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 2/3 mai, in jurul orei 00.30, politistii Serviciului…

- In cursul zilei de miercuri, politistii constanteni au sanctionat mai multi soferi prinsi bauti la volan sau fara permis de conducere.Astfel, politistii din cadrul Politiei statiunii Costinesti au depistat un tanar, in varsta de 21 de ani, din Braila, care a condus un autoturism, pe strada Tineretului,…