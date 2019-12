Stiri pe aceeasi tema

- Lauren Chalk (28 de ani), o americanca din statul Tennessee, a devenit in premiera mama la inceputul lunii decembrie, asta dupa ce a aflat ca e insarcinata in 38 de saptamani abia la finalul lui noiembrie.

- Regizorul roman Bogdan Mureșanu a caștigat sambata premiul Academiei Europene de Film (EFA) pentru scurt-metraj pentru pelicula ”Cadoul de Craciun/ The Christmas Gift”.”E un cadou de Craciun care a venit mai devreme, dar adevaratul cadou este ca sunt aici cu atatea personalitați pe care le…

- O casa din turta dulce se poate tranforma de Craciun intr-o casa adevarata! O casa la care nici nu viseaza o familie cu trei copii care acum nu are nici acoperiș deasupra capului, in magazia in care a ajuns sa stea.

- In seara de Moș Nicolae, la Constanța a fost deschis Festivalul Iernii. Sute de copii, insoțiți de parinți și bunici, au luat cu asalt Țara Piticilor din parcul Tabacarie. Cei mici s-au bucurat de personajele de poveste, atelierele lui Moș Craciun, jucarii și casuțe pline cu tot felul de bunatați. Seara…

- Viitorii campioni la kaiac-canoe fac perfomanta si castiga medalii dupa medalii, dar asta se intampla in conditii greu de imaginat, scrie Mediafax.Sportivii din Orsova au fost lasați fara norma de hrana, iar site-ul prosport.ro a facut mai multe dezvaluiri. Cei 54 de elevi care se antreneaza…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au dezvaluit programul complet al Targului de Craciun, care are loc in centrul orașului. Astfel, potrivit organizatorilor, este pregatit un program artistic amplu ce se va desfașura pe durata a 22 de zile de concerte. De asemenea, cei care trec pragul targului au numeroase…

- Peste o jumatate de milion de persoane, printre care aproximativ 70.000 de copii, nu au primit dreptul de a continua sa traiasca pe teritoriul Regatului Unit dupa Brexit, indica datele Ministerului de Interne de la Londra, publicate joi de Press Association, scrie Agerpres.