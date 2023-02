AU PREVENIT O ADEVĂRATĂ TRAGEDIE! AU PREVENIT O ADEVARATA TRAGEDIE, este vorba despre doi polițiști pe ii putem numi EROI! Cei doi polițiști erau in tura de noapte care intr-o fracțiune de secunda s-a transformat intr-o cursa contracronometru pentru cei doi polițiști de la Secția 9 Poliție Rurala Jebel, județul Timiș. Polițiștii erau in patrulare și au observat un incendiu [...] The post AU PREVENIT O ADEVARATA TRAGEDIE! first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

