Scene de raboi vineri seara in Israel. Sapte "proiectile" au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului si au fost interceptate de sistemul de aparare antiracheta israelian, a anuntat vineri armata intr-un comunicat, relateaza AFP.



"Dupa ce sirenele au sunat in urma cu cateva minute, sapte proiectile au fost lansate din Fasia Gaza spre Israel", a precizat armata israeliana.



Toate tirurile au fost interceptate de scutul antiracheta Iron Done, a adaugat armata.



In august, o serie de tiruri cu rachete din Fasia Gaza urmate de represalii israeliene, precum si…