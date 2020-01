Stiri pe aceeasi tema

- Atacul sangeros petrecut in cartierul Tei Toboc in urma cu o saptamana a fost surprins pe camerele de luat vederi din zona. Incaierarea a avut loc intre Bebino, șeful Clanului Sportivilor și Cezar Petcu, liderul Clanului Țiganilor.

- Interlopul din Colentina care l-a transat cu sabia pe unul dintre capii gruparii Sportivilor din Berceni mai are o tentativa de omor la activ, insa a scapat de puscarie chiar datorita propriei victime.

- Marius Alecu, zis si Bebino, a fost retinut miercuri, 15 ianuarie, in cazul rafuielii din Tei Toboc. Bebino a ajuns zilele trecute la spital in stare grava, taiat pe aproape tot corpul de Cezar Petcu, cunoscut ca Joe, membru al clanului Tiganilor.

- "Astazi, 15.01, in urma administrarii probatoriului in cauza privind evenimentul produs in seara de 9 ianuarie in zona Tei-Toboc, a fost retinut, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la omor, un barbat de 26 de ani, din Bucuresti, urmand a fi prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere…

- Unul dintre cei doi barbati acuzati de tentativa de omor in urma conflictului violent care a avut loc joi seara, in zona Tei - Toboc din Capitala, intre doua grupuri de interlopi, s-a predat, fiind retinut. Doua persoane ranite in timpul bataii, in care s-au folosit arme albe, sunt la spital, in…

- Motivulpentru care „Bebino”, liderul Clanului Sportivilor, a fost hacuitde catre un adversar, s-a aflat, la aproape doua zile de lasangeroasa fapta. „Bebino” avea de recuperat de la rivalul sauo datorie in urma unei tranzacții cu droguri, iar discuțiile audegenerat intr-un scandal. Interlopul a ajuns…

- Apar noi informații tulburatoare despre masacrul in urma caruia Marius Alin Alecu, zis „Bebino”, a fost macelarit și s-a ales cu rani grave. Martorii bataliei au povestit ca totul a avut loc in zona Tei Toboc, cunoscuta in conflictele din lumea interlopa, și ar fi avut la mijloc o datorie pe care Cezar…

- O serie de scene cumplite, care il au ca protagonist pe temutul Bebino, sau ”King Kong din Berceni”, cum mai este cunoscut in mediile interlope, au fost descrise cu lux de amanunte de martorii cumplitei batalii din Tei Toboc.