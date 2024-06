Au plantat, dar au şi dat altora puieţi ­produşi în pepinierele Direcţiei Silvice Prahova F.T. Ca sa parafrazam vorbe care au tot circulat printr-o alta campanie, dar nu de impaduriri, scriem despre fapte: reprezentanții Direcției Silvice Prahova au plantat, dar au și dat puieți produși in propriile pepiniere! In plus, au și regenerat pe cale naturala. La obiect: drept este ca suntem in vara, dar tragand linie, campania de primavara a insemnat pentru Direcția Silvica Prahova depașirea planului cu 12 hectare. Concret, a fost regenerata (artificial și natural) – potrivit informațiilor primite de la inginerul Bogdan Savulescu, șef Compartiment «Cultura – Refacere» al Direcției Silvice… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

