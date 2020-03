Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții din „Asia Express”, sezonul 3, au primit o noua misiune dificila, pe „Drumul Comorilor”. Au fost puși de Gina Pistol pe urmele uneia dintre cele mai iubite femei din Filipine și transformați in croitori.

- In ediția de luniseara, Asia Express, concurenții au avut parte de noi provocari, iar situațiiledificile in care au fost puși i-a dat peste cap. Cei mai socati dintreconcurenti au fost Florin Ristei si fratele sau si cuplul Stefania si SpeakPentru ca nu aveau alta soluție, cei patru s-au multumit cu…

- Vedetele de la Asia Express, sezonul 3, au cam facut foamea in Filipine. Concurenții au fost nevoiți sa ceara mancare localnicilor, dar au avut noroc de fiecare data. Nico susține ca a slabit 13 kilograme.

- Chiar daca abia au inceput cursa, vedetele de la Asia Express dau deja semne de oboseala. Concurentii s-au confruntat cu o gramada de dificultati, in primul rand in legatura cu traiul pe care sunt nevoiti sa il duca in Filipine. Echipele au ramas socate cand au aflat ca nu au nici macar unde sa se spele.

- Asia Express, sezonul 3, a inceput la Antena 1. Nu mai puțin de noua cupluri de vedete au pornit intr-o aventura uimitoare, pe Drumul Comorilor, pe teritoriile a doua țari, Filipine și Taiwan.

- Asia Express sezonul 3 incepe pe 15 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1! Drumul Comorilor promite sa ne țina cu sufletul la gura! Prin ce chinuri au trecut vedetele din cel mai dur reality show al momentului?

- 18 vedete au lasat confortul de acasa si au pornit in aventura vietii, la cel mai dur reality show de pana acum: Asia Express! Drumul Comorilor e plin de provocari, iar cursa contracronometru ii poarta pe concurenti prin Filipine si Taiwan. Iata imagini in avanpremiera din sezonul 3 al emisiunii Asia…

- Fanii Asia Express, sezonul 3, denumit Drumul Comorilor, numara zilele pana cand vor vedea primul episod. Cel mai așteptat reality-show al momentului revine la Antena 1 sambata, 15 februarie, de la ora 20.00.