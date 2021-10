Au picat Facebook, WhatsApp și Instagram. Probleme majore peste tot în lume WhatsApp, Instagram si Facebook au cazut luni, pe plan mondial, cu puțin timp inainte de ora 19.00 (ora Romaniei), fiind raportate problene peste tot in lume. Cele trei aplicații – toate deținute de Facebook și care funcționeaza pe o infrastructura comuna – au incetat complet sa mai funcționeze cu puțin timp inainte de ora 19:00. The post Au picat Facebook, WhatsApp și Instagram. Probleme majore peste tot in lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

