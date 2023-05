Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 aprilie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Onești, au realizat o acțiune, in municipiul București și in județele Ilfov și Teleorman, la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor…

- In aceste momente, pentru lichidarea incendiului acționeaza forțe și mijloace din cadrul Detașamentelor de Pompieri Bacau, Onești și Moinești șia Stației de Pompieri Podu Turcului respectiv: 26 de pompieri și un elev ce incadreaza urmatoarele mijloace tehnice: șase autospeciale de prima intervenție…

- In liceele din Darmanești, Comanești și Moinești a avut loc un inedit program de educație de mediu, bazat pe un concept de invațare experiențiala și interactiva dezvoltat de Fundația Padurea de Maine. Conceptul a fost supranumit „Școala de Padure” și a cuprins 300 de elevi din 12 clase liceale. „Școala…

- Polițiștii din Bacau au sancționat un șofer in varsta de 64 de ani pentru transportul ilegal de persoane pe ruta Moinești – Bacau. In data de 9 martie, șoferul a fost oprit in trafic pe strada Mioriței din Bacau, și s-a constatat ca transporta trei persoane fara documente legale pentru efectuarea de…

- Un nou bazin de inot didactic este in curs de construcție in orașul Moinești, județul Bacau, cu ajutorul fondurilor Companiei Naționale de Investiții. Primarul Valentin Vieru s-a aratat incantat de aceasta investiție, considerand ca aceasta va aduce beneficii semnificative comunitații locale, dat fiind…

- Radu Paisvant (15 ani) din Iași, sportiv legitimat la C.S. Dinamo București, antrenat de Mihaela Liliac, respectiv Constantin Paisvant-tatal acestuia și Sergiu-Constantin Urzica (15 ani) sportiv legitimat la C.S.M. Moinești, antrenat de Mihai Ciocan, au ajuns in semifinalele probei de dublu, de…

- -nominalizații pot fi votați pana pe 27 februarie pe site-ul Galei Devenit un eveniment traditie in mediul social din Romania, Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala, editia a IX-a va avea loc in data de 21 martie 2023, pe scena Ateneului Roman. Organizata cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale…

- Boxerul Ronald Gavril a obținut, in aceasta dimineața, titlul WBC Continental Americas Championship la San Francisco, dupa ce l-a invins pe americanul Khainell Wheeler. El are acum o șansa in plus sa ajunga la un meci de titlu mondial. „Este oficial!Am facut-o! Sunt acum campionul WBC Intercontinental…