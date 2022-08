Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura municipiului Balți informeaza despre expedierea in instanța de judecata a cauzei penale privind invinuirea a doi frați gemeni, in varsta de 30 ani, originari din mun. Balți, care sunt invinuiți de omorul intenționat savarșit asupra unei persoane, profitand de starea de neputința evidenta…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a trei barbați din Chișinau și Orhei, care au pus in circulație peste 1,4 kg de droguri tip PVP și 4,7 kg de marijuana, incepind din 2021. De asemenea, procurorii PCCOCS i-au pus sub invinuire…

- Doi tineri de 24 ani, locuitori ai orașelor Comrat și Vulcanești, care au fost reținuți pentru organizarea migrației ilegale, trimiși pe banca acuzaților. Polițiștii de frontiera au terminat urmarirea penala in privința suspecților și au expediat dosarul in judecata.

- 14 persoane, dintre care 6 deja stau dupa gratii, au fost trimise pe banca acuzaților, fiind invinuite de inșelarea prin escrocherie a peste 25 agenți economici. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța ca, in comun cu Inspectoratul Național de Investigații…

- O autoritate criminala, fost sportiv, care a batut un barbat in sectorul Botanica al Capitalei și a amenințat cu pistolul cainele care-l insoțea, a fost trimis pe banca acuzaților.Cazul a avut loc in luna martie, in curtea unui bloc din Chișinau.

- Dosarul magistratei Olesea Țurcanu, acuzata de pronunțarea cu buna-știința a unei incheieri contrare legii, a fost trimis in judecata, anunța Procuratura Anticorupție. Aceasta ar fi dispus suspendarea executarii unor hotararii ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu privire la unele masuri fața…

- Un tanar de 29 de ani a fost gasit fara suflare pe teritoriul unei foste bai din Balți. Corpul neinsuflețit al vitimei a fost descoperit joi seara de catre o locuitoare a municipiului, care a anunțat oamenii legii.