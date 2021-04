Scene teribile au avut loc sambata dimineața intr-o localitate maramureșeana. Trei oameni au murit arși de vii, dupa ce locuința loc a fost cuprinsa de flacari. Victimele, cu varste de 91, 75 respectiv 40 de ani, au pierit in incendiul care a cuprins casa lor din localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș. Din pacate, tragedia […] The post Au murit arși de vii! Incendiu devastator in Maramureș. Prima ipoteza a anchetatorilor first appeared on Ziarul National .