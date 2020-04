Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi oficiali ai FIFA au fost pusi sub acuzare in Statele Unite ale Americii pentru luare de mita. Ei sunt acuzati ca au primit sume de bani in schimbul voturilor lor in privinta organizarii Cupelor Mondiale. Scandalul de coruptie dateaza inca din 2015, potrivit Mediafax.Mai multi oficiali…

- Rusia neaga categoric faptul ca ar fi mituit oficiali ai FIFA pentru a obtine organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2018, informeaza AFP potrivit news.ro."Rusia a obtinut in mod legal dreptul de a organiza Cupa Mondiala. Nu este legat de nicio mita, dezmintim asta categoric. Rusia a organizat…

- Se pare ca raspandirea bolii este una de proporții mult mai mari decat anunța in mod oficial autoritațile americane, potrivit documentelor secrete publicate de Business Insider. Concret, se vorbeste ca vor exista la nivelul intregii SUA aproximativ 480.000 de morti, iar aproximativ 96 de milioane…

- Curtea Suprema de Justiție a Statelor Unite a luat în discuție miercuri subiectul sensibil al dreptului la avort, pentru prima oara de la numirile noilor judecatori nominalizați de președintele Donald Trump, indicând diviziuni care ar putea duce la o decizie foarte strânsa, relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a denuntat marti ''egocentrismul'' american in materie de dezarmare si a cerut Statelor Unite ale Americii sa relanseze ''dialogul multilateral'', in special pentru a lansa negocieri privind pacea in spatiu, potrivit AFP. ''Este…

- The Wall Street Journal (WSJ) a informat ca Departamentul (ministerul) Educației a demarat investigații la universitațile Harvard și Yale dupa ce a descoperit ca universitați americane evita sa raporteze finanțari din țari straine ca Arabia Saudita sau China. Departamentul Educației poate înainta…