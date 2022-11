Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la Targul de Craciun din Piata Constitutiei. Parinții unor copii s-ar fi luat la bataie din cauza locurilor de la un carusel. Ulterior situația a degenerat și au inceput sa- iși imparta pumni și picioare. Pentru a calma spiritele, a fost nevoie de intervenția jandarmilor.

- Bataie la Targul de Craciun din Piața Constituției. Incidentul s-a petrecut aseara chiar sub ochii copiilor și a altor sute de oameni, informeaza Antena3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Mircea Miclea. Arta de a ințelege lumea ● Romania nu va recupera niciodata tezaurul de la Moscova ● Cum au aratat primele ore la Targul de Craciun din Piața Constituției ● Cinci motive pentru care romanii sunt tot mai dezamagiți de politic ● Meseriașul roman și brațara sa de aur

- Targul de Craciun din Capitala va fi organizat in Piața Constituției, acolo unde se promite o atmosfera feerica. Care vor fi atracțiile principale, dar și cum se va face accesul pentru vizitatori in acest an.

- „Nu vor fi achiziționate/ inchiriate noi echipamente de iluminat festiv, ci sunt verificate și pregatite de instalare echipamentele deținute deja de Compania Municipala de Iluminat București. Așadar, montate de PMB pentru iarna 2022-2023, vom avea aproximativ 2.900 de decorațiuni, iar costurile asociate…

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…

- Primaria generala a Capitalei a anuntat, joi, ca Targul de Craciun va avea loc in Piata Constitutiei, in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie a.c. , iar primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, invita operatorii privati interesati sa se inscrie. Cererile pot fi depuse pana in 24 noiembrie. ”In premiera,…

- Scandalul a izbucnit, sambata seara, la Spitalul de Pediatrie Ploiești dupa ce tatal unui copil nu a mai suportat sa aștepte pe hol pentru a-i fi consultat copilul și a agresat un agent de paza care i-a cerut sa aiba rabdare, scrie ziarul Observatorul Prahovean. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Incidentul…