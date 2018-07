Stiri pe aceeasi tema

- O noua victorie la scor in amicalele verii pentru nou promovata in Liga a II-a, Aerostar Bacau. A treia la rand. Dupa ce au trecut cu 4-1 de CSM Pașcani și cu 3-0 de Bucovina Radauți, „aviatorii” s-au repetat sambata, in fața radauțenilor. De data aceasta pe teren propriu, cu scorul de 5-1. Vraciu a…

- Ce zi minunata pentru copiii buhușeni! Primaria, Casa de Cultura, Colegiul ,,Ion Borcea”, școlile gimnaziale și gradinițele din Buhuși, in parteneriat cu Școala Populara de Arte și Meserii Bacau și clasele sale externe din Sanduleni, Brusturoasa, Sarata, Buhuși, precum și cu elevi și profesori ai școlilor…

- Teatrul Itinerant „Petru Valter” a inceput turneul in județ. In aceasta saptamana s-au desfasurat deja patru reprezentatii, la Buhoci si Tamasi, pe 29 mai, la Saucești și Letea Veche pe 30 mai, iar astazi vor fi spectacole la Ungureni si Parincea. Pe 1 iunie, de Ziua Copilului, va susține reprezentații…

- La mijlocul saptamanii trecute, la Școala „Mihai Eminescu” din Lespezi, comuna Garleni, a avut loc o intalnire in cadrul proiectului „Invațare lexicala in contexte multiple”, un proiect Erasmus+ in parteneriat cu Inspectoratul Județean Bacau, cu Școala Gimnaziala Valea Seaca și cu instituții partenere…

- Promovata in Liga Zimbrilor cu punctaj maxim, CSM Bacau are viitorul incert. Toate speranțele se leaga de rectificarea bugetara din vara. 18 victorii din 18 Divizionara A de handbal masculin CSM Bacau a pus punct ediției de campionat 2017-2018. Invingatori miercuri, in ultima etapa a ligii secunde,…

- Timp de doua zile, astazi, 18 mai, și maine, 19 mai, in premiera, se desfașoara evenimentul intitulat „Zilele Medicale ale Spitalului Județean de Urgența”, o manifestare de elita in care vor fi abordate teme diverse privind „Probleme de actualitate in patologia moderna interdisciplinara”. Sunt invitați…

- Mult a fost, puțin a mai ramas. Puțin adica, doua zile. Iar peste aceste doua zile, Aerostar Bacau poate sarbatori revenirea in B, punand astfel punct unei așteptari care dureaza de aproape trei decenii. Lideri in Seria I, cu 64 de puncte, „aviatorilor” le sunt suficiente doua puncte in ultimele doua…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, au vizitat, vineri, societatea Aerostar, la invitatia vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Gabriel Vlase si a senatorului Dragos Benea. In cursul dimineții, ministrul Fifor a vizitat compania AEROSTAR S.A. Bacau.…