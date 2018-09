Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak au depistat pe sensul de intrare in țara, un cetatean roman care a condus un autoturism marca BMW, cautat de catre autoritațile din Germania. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak, s-a prezentat pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac - Csanadpalota - judetul Arad au descoperit 42 de persoane din Irak, Palestina si Siria, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in interiorul unui automarfar incarcat cu filtre auto. In data de 21.08.2018, in jurul…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doua persoane, o femeie si un barbat, care au incercat sa iasa din țara cu un minor folosindu-se de pasaportul unui alt copil. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat pentru a ieși din țara un tanar, cetatean roman in varsta…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un tanar din Romania, pe numele caruia era emis de catre autoritatile din Irlanda, un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunilor contra ordinii si sigurantei publice. In data de 29.07.2018, in jurul orelor 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Siria care a incercat sa iasa ilegal din țara folosindu-se de documentul altei persoane. In data de 26.07.2018, in jurul orelor 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat pentru a ieși din țara, un barbat,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un autoturism marca Mercedes-Benz, in valoare de 4.000 de euro, cautat de autoritatile din Belgia. In aceasta dimineata, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota,s-a…

- A crescut pretul pasapoartelor falsificate. Acestea au ajuns la 2.000 de euro/bucata. Politistii de frontiera aradeni au depistat doi cetateni turci, o femeie impreuna cu fiul ei, care au incercat sa iasa ilegal din tara folosindu-se de pasapoarte de serviciu turcesti false. La Punctul de Trecere a…

- „In data de 28 iunie, in jurul orei 21, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul roman V.P., in varsta de 31 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Dolj, conducand un autoturism marca BMW seria 5. Cu ocazia…