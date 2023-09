Stiri pe aceeasi tema

- 20 de persoane care au participat la o nunta și o cununie la Alba Iulia și Ocoliș au ajuns la spital. Ancheta DSP Alba Direcția de Sanatate Publica Alba a demarat doua anchete epidemiologice in urma a doua evenimente petrecute sambata seara in județ. 20 de persoane au ajuns la spital dupa ce au acuzat…

- Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit, sambata, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare și deblocare), o ambulanța SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea victimelor,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfasoara alternativ, dirijat, duminica dimineata, pe DN 1 Huedin - Oradea, in afara localitatii Topa de Cris, judetul Bihor, unde doua autoturisme au fost implicate intr-un accident.Potrivit unui comunicat de presa, in urma coliziunii,…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata dimineata, in judetul Mures, dupa ce un autoturism a iesit de pe carosabil. Printre victime se numara si doi copii, unul dintre ei, in varsta de doi ani, fiind ranit foarte grav, informeaza News.ro.Accidentul a avut loc in localitatea…

- Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc luni seara pe o strada din orașul Roman, județul Neamț. A fost necesara intervenția mascaților și jandarmilor. O persoana a murit.Polițiștii din Roman au fost sesizati luni seara, in jurul orei 22.50, cu privire la faptul ca pe o…

- In accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau opt persoane.La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si doua ambulante SMURD TIM si EPA, precum si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt."In…

- Un copil de 1 an și 7 luni, din localitatea Jena, județul Timiș, este in stare grava dupa ce a cazut, luni, intr-un bazin cu apa cu adancimea de 50 de centimetri.Potrivit Poliției Timiș, incidentul a avut loc luni in jurul orei 14:30. Polițiștii Secției 6 Gavojdia au fost sesizați prin apel 112,…