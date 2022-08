Stiri pe aceeasi tema

- A VII-a ediție a festivalului de muzica electronica Untold s-a incheiat in urma cu cateva ore. J Balvin, Inna, Kygo, David Guetta, G-Easy și multe alte nume mari au facut show pe Cluj Arena pentru zeci de mii de oameni. Zeci de food truck-uri s-au instalat in Parcul Central pentru a le potoli foamea…

- Sfaturile poliției pentru turiștii aflați pe litoral: atenție pe plaja la bunuri și copii, asigurați ușa și ferestrele cand plecați din camera. O echipa a Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații a fost sambata alaturi turiștii aflați in Saturn pentru a le da sfaturi și recomandari pentru...

- Astazi, 6 august a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au fost alaturi de turistii aflati in Saturn, ocazie cu care au impartasit sfaturi si recomandari pentru o vacanta in siguranta.Astfel, politistii le au explicat cetatenilor diverse modalitati prin care se pot comite…

- Turiștii se plang in acest sezon estival de prețurile mari pe care le-au gasit pe litoral, in Romania.Au crescut tarifele la șezlonguri și umbrele, la parcare, dar și cheltuielile. Cu masa.O noua dovada vine de la o turista care a mancat calcan in Vama Veche și s-a trezit ca are de…

- Turiștii romani incep sa faca mișto de prețurile nesimțite de pe litoralul romanesc, unde un șezlong costa 40 - 50 de lei in stațiuni ca și Saturn și ajung la 100 de lei sau mai mult la Mamaia.”33 de lei/zi/doua persoane pe plaja Kleopatra din Alanya, una dintre cele mai bune din zona Antalya (Blue…

- Voucherele de vacanța acordate anul trecut expira peste opt zile, adica la finalul lunii iunie 2022, anunța Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT). Data de 30 iunie 2022 reprezinta termenul pana la care voucherele de vacanța emise in anii precedenți mai pot fi utilizate pentru…

- Dupa aproximativ zece ani, stațiunea Venus nu mai da impresia ca a fost lasata in paragina, dupa ce mai multe hoteluri au fost reabilitate de antreprenori, dar infrastructura arata in continuare jalnic. Hotelurile reabilitate din stațiunea Venus arata bine și ofera condiții de cazare decente pentru…

- Turiștii straini sunt prada ușoara pentru taximetriștii din Gara de Nord. Chiar și o cursa de cateva minute poate avea un preț exorbitant. Un reportaj Digi24 realizat cu camera ascunsa arata care sunt metodele prin care taximetriștii ii pacalesc pe turiști.