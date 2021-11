Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anunțat, duminica, ca este nevoie de o rectificare bugetara pentru plata personalului din sistemul public de sanatate, reprezentand aproximativ 74.000 de angajati care primesc salariile de la bugetul de stat, prin Ministerul Sanatatii. Potrivit lui Cseke,…

- Moartea fulgeratoare a indragitului interpret de muzica populara Petrica Mițu Stoian a indurerat o țara intreaga. Pe langa suferința pierderii unui mare artist care si-a iubit publicul si a dus numele Romaniei peste hotare ani de-a randul, decesul acestuia a starnit multe controverse. Este sau nu indicata…

- Informația a fost confirmata, astazi, de un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Oficialul a precizat ca executivul comunitar se ocupa in prezent de solutionarea acestei solicitari, menționand ca guvernul de la Sofia a cerut concentratoare de oxigen, ventilatoare si paturi pentru unitatile de ATI,…

- Ministerul Sanatații ia in calcul ca medicamentul Favipiravir, folosit in cazurile de infectare cu Covid, de severitate medie, sa fie eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit inchis din cadrul spitalelor. Medicamentul Favipiravir ar putea fi eliberat in ambulatoriu, prin farmaciile din spitale,…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, informeaza comunitatea locala ca s-au identificat resursele financiare necesare pentru realizarea laboratorului de radioterapie la nivelul Spitalului Municipal Ploiești, unitate sanitara aflata in administrarea autoritații publice locale. Ministerul…

- In contextul pandemiei COVID-19, una dintre temele preferate ale teoriilor conspiraționiste a fost cea care spunea ca nu se fac autopsii persoanelor care au murit in urma infecției cu COVID-19, pentru a ascunde faptul ca morții „sunt umflați artificial”, „din pix”, in raportarile oficiale. Redactorii…

- Florian Bodog este acum judecat pentru fapte de mare corupție, respectiv, abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (12 acte materiale), fals intelectual, in forma continuata (12 acte materiale) și fals in inscrisuri sub…

- Danemarca va ridica, din data de 10 septembrie, gratie unei importante rate de vaccinare, restrictiile inca in vigoare impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o „amenintare pentru societate”, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres . „Epidemia este sub control, avem rate…