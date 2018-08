Au mai ramas doar 4 zile in care mai puteti cere la ANAF restituirea taxei auto. Dupa aceea, se pierde

Au mai ramas doar 4 zile in care mai puteti cere la ANAF restituirea…

Proprietarii de masini care au platit una dintre fostele taxe auto mai au la dispozitie doar patru zile in care pot depune cereri pentru restituirea banilor.



Asadar, cei care nu fac o solicitare pana la 31 august nu vor mai putea face ulterior o astfel de cerere.



Taxa auto a fost in vigoare, sub diverse forme, intre 1 ianuarie 2007 si 31 ianuarie 2017, iar acum se poate recupera. Mai mult, contribuabilii au dreptul la dobanda pentru perioada dintre data perceperii taxei si data restituirii, procentul fiind de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. Dobanda se acorda la solicitarea…