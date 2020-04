Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri confirmate de Covid-19 in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in municipiul Chișinau, precum și in raioanele Ștefan Voda și Glodeni. In Soroca, astazi nu a fost testata pozitiv la noul tip de coronavirus nicio persoana. Bilanțul celor infectați a ajuns la 965 astazi.

- In țara noastra, numarul angajaților medicali infectați cu noul coronavirus se ridica la 215. Datele au fost prezentate de premierul Ion Chicu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda a starii de urgența.

- Ziarul Unirea Doua noi DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Doua femei de 75 și 84 de ani au murit de coronavirus. Bilanțul morților a ajuns la 94 Doua noi DECESE provocate de COVID-19 au fost inregistrate in Romania: Doua femei de 75 și 84 de ani au murit de coronavirus. Bilanțul morților a ajuns…

- Patru lucratori medicali de la Substatia Medicala Urgenta din Soroca ar fi fost infectati cu COVID-19. In total, pana la aceasta ora, in raionul Soroca au fost inregistrate 14 cazuri de contaminare cu coronavirus.

- Cei 17 sportivi și 6 tehnicieni romani care au participat la Cupa Mondiala de spada de la Budapesta trebuie sa anunțe de urgența DSP dupa ce mai mulți competitori din Coreea de Sud și China au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Federația Internaționala de Scrima a suspendat toate competițiile din…

- Pana joi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate (16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași), potrivit Grupului de…

- Sunt 25 de cazuri de coronavirus in Romania, anunța autoritațile, dupa ce in ultimele ore au fost depistate pozitiv cu Covid-19 alte opt persoane in Capitala. Printre ele, o femeie care ar fi insarcinata și un copil de doar trei ani.