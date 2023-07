Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Tomas Petrasek (31 de ani) este primul jucator transferat de Jeonbuk Hyundai Motors de cand echipa a fost preluata de antrenorul roman Dan Petrescu (55). Prezentat ca antrenor al celor de la Jeonbuk in urma cu 3 saptamani, Dan Petrescu incepe sa primeasca intariri. Fundașul central…

- Fundașul central sloven Matija Boben (29 de ani) a fost prezentat oficial la CFR Cluj. CFR Cluj a reușit al treilea transfer al verii, dupa extrema Philip Otele și portarul Catalin Cabuz. „Feroviarii” l-au prezentat astazi pe Matija Boben, un fundaș central sloven de 1,91 metri. ...

- Universitatea Cluj a confirmat ieri un alt transfer! Este vorba de fundașul stanga Bogdan Vatajelu, care se alatura echipei in cantonamentul din Austria. Vatajelu are 190 de meciuri la nivelul primei ligi, in tricoul celor de la CS Universitatea Craiova. Fundașul a mai evoluat pentru Sparta Praga și…

- Barcelona l-a prezentat azi pe fundașul central Mikayil Faye (19 ani). La inceput, senegalezul va juca la echipa a doua a catalanilor. Pana sa rezolve mutarea lui Vitor Roque, Barcelona l-a prezentat pe fundașul central Mikayil Faye, care a bifat 10 meciuri pentru Senegal U17. Barcelona l-a adus pe…

- Fundașul central Iulian Cristea (28 de ani) a fost prezentat astazi la Rapid. Ramas liber de contract dupa rezilierea contractului cu FCSB, Iulian Cristea a fost prezentat astazi la rivala din București. Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat inca de ieri, fundașul central a semnat un contract valabil…

- Fundașul central Iulian Cristea (28 de ani) va semna marți contractul cu Rapid. Iulian Cristea, liber de contract dupa desparțirea de FCSB, s-a ințeles cu Rapid la toate detaliile din contract. Din informațiile Gazetei, marți va semna contract și va avea loc prezentarea oficiala. Ințelegerea va fi…

- Fundașul central Bogdan Mitrea (35 de ani), pus ieri pe liber de CS Universitatea Craiova, a fost prezentat la U Cluj. Revine acasa, la clubul unde și-a facut junioratul. U Cluj a ramas fara antrenor, Ioan Ovidiu Sabau nu va mai continua in Liga 1, dar continua sa iși intareasca lotul. „Șepcile roșii”…

- A fost scandal la ședința Comisiei de Dialog Social Gorj, unde ar fi trebuit sa fie prezentat Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia. Managerul CEO, Dan Plaveti, nu s-a prezentat la ședința. Cosmin Popescu, șeful Consiliului Județean Gorj, a catalogat lipsa managerului drept o sfidare.…