- Totodata, din judetul Cluj provin 5,7- dintre turisti, 3,3- vin din Iasi si 3,2- din Prahova. In acest an, aproape 9- din totalul celor care au cumparat sejururi pe litoralul romanesc in perioada 1 Mai si-au facut rezervarile online din strainatate, dar in majoritatea cazurilor sunt romani care lucreaza…

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania reste de 11.569, din care 45 de decese. La ultima raportare, CNSCBT anuntase 41 de decese si un caz in investigare. Potrivit datelor…

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Peste doua treimi (67%) din valoarea pietei restaurantelor din Romania a fost detinuta, in 2017, de Bucuresti, cu 4,89 miliarde de lei, iar aproape jumatate (46%) din totalul acestei piete este reprezentata de segmentul restaurantelor standard, cu mese, reiese dintr-un studiu de specialitate, remis…

- Valoarea totala anuala a pieței de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orașe din Romania este de 7.24 miliarde de lei. Din aceasta, peste 67% este reprezentata de București cu 4.89 miliarde de lei. Din totalul acestei piețe aproximativ 46% este reprezentata de segmentul restaurantelor standard,…

- Posta Romana va pune la dispozitia clientilor noul serviciu de curierat "Luxury Post Express", bazat pe sistemul "door-to-door", prin care atat destinatarii cat si expeditorii vor avea la dispozitie propriul curier, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului postal national, transmis miercuri.Potrivit…

- N. Dumitrescu Dupa o perioada in care, la nivel national, inclusiv in Prahova, piata tranzactiilor imobiliare a inregistrat un adevarat declin, pare ca vanzarea de apartamente, dar si de terenuri – in mod special cele agricole, s-a mai dezghetat. Confirmarea vine de la Agentia Nationala de Cadastru…